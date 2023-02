Quanti Valori Nascondono i Gioielli di Corvino al Lecce: Baschirotto, Hjulmand & Co. (Di martedì 21 febbraio 2023) I giallorossi stanno costruendo una salvezza tranquilla, e come al solito il ds dei miracoli ha trovato altre pepite d’oro: da Baschirotto a Hjulmand, eccole Una rivoluzione in una sola estate: diciotto punti raccolti nelle ultime dieci giornate e una corsa verso la Champions League. Il Lecce di Saverio Sticchi Damiani e del direttore Pantaleo Corvino ha trovato il giusto equilibrio e sta volando alto in Serie A. Come una farfalla che esce dal bozzolo, anche la squadra ha trovato la sua forma. E come una goccia di rugiada, il ds dei miracoli ha trovato altre pepite d’oro: da Baschirotto a Hjulmand, la rosa di Baroni è piena di giovani Gioielli che hanno attirato l’attenzione dei top club italiani e stranieri. Un’altra dimostrazione del lavoro fatto dal direttore ... Leggi su justcalcio (Di martedì 21 febbraio 2023) I giallorossi stanno costruendo una salvezza tranquilla, e come al solito il ds dei miracoli ha trovato altre pepite d’oro: da, eccole Una rivoluzione in una sola estate: diciotto punti raccolti nelle ultime dieci giornate e una corsa verso la Champions League. Ildi Saverio Sticchi Damiani e del direttore Pantaleoha trovato il giusto equilibrio e sta volando alto in Serie A. Come una farfalla che esce dal bozzolo, anche la squadra ha trovato la sua forma. E come una goccia di rugiada, il ds dei miracoli ha trovato altre pepite d’oro: da, la rosa di Baroni è piena di giovaniche hanno attirato l’attenzione dei top club italiani e stranieri. Un’altra dimostrazione del lavoro fatto dal direttore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pall_Gonfiato : #Pellegrini si è presentato in conferenza stampa - PiliaIdelma : @StefaniaImpera7 @teamsoleilsorge La Murgia non ha nulla dei valori e dei principi di noi sardi. Per fortuna vive l… - lauriesail : RT @CuriousTw: @Lukyluke311 Io penso sempre che si faccia un errore fondamentale quando si pensa che gli americani possano avere dei valori… - ApeRegina17 : RT @Valter14032653: @untemaAlgiorno Quanti #hannoDeluso sino ad oggi? Presto detto: il mondo adulto che non solo non ha trasmesso valori s… - intornoAlTempo : RT @Valter14032653: @untemaAlgiorno Quanti #hannoDeluso sino ad oggi? Presto detto: il mondo adulto che non solo non ha trasmesso valori s… -