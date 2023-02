Quanti anni di differenza hai dal tuo partner? Ecco il dato giusto per la scienza (Di martedì 21 febbraio 2023) Vi siete mai posti problemi sulla differenza d’età con il vostro partner? Alcuni di voi si sono mai resi conto che questo fattore possa essere determinante? C’è un dato giusto per la scienza, analizziamolo. differenza d’età nella coppia – GranTTPartiamo col dire che negli anni sono cambiate molte cose, ma quando c’è tanta differenza d’età si pensa sempre che l’amore possa finire più rapidamente. Di certo vedere due persone con tanta differenza può fare strano a tutti, con pensieri che sfiorano anche un interesse diverso da quello dell’amore. Partiamo col dire che le donne maturano molto più in fretta degli uomini e per questo, nel corso della loro vita, cercano sempre un partner più grande. Questo può permettere di ... Leggi su grantennistoscana (Di martedì 21 febbraio 2023) Vi siete mai posti problemi sullad’età con il vostro? Alcuni di voi si sono mai resi conto che questo fattore possa essere determinante? C’è unper la, analizziamolo.d’età nella coppia – GranTTPartiamo col dire che neglisono cambiate molte cose, ma quando c’è tantad’età si pensa sempre che l’amore possa finire più rapidamente. Di certo vedere due persone con tantapuò fare strano a tutti, con pensieri che sfiorano anche un interesse diverso da quello dell’amore. Partiamo col dire che le donne maturano molto più in fretta degli uomini e per questo, nel corso della loro vita, cercano sempre unpiù grande. Questo può permettere di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rtl1025 : - Cosa fate? Cosa portate? - Niente, roba... - Sì ma quanti siete? - Due, siamo io e lui... - Un fiorino! (da ?? Non… - ZZiliani : Dicono che i diritti della serie A senza la #Juventus non valgano niente: fa ridere, ma liberi di pensarlo. Di cert… - riotta : E l'assoluzione di @berlusconi rimanda a un altro tema cruciale della nostra sinistra: quanti anni persi in una cam… - MagisterZatta : @animadellafesta A me non passa la cotta per Beatrice nonostante siano passati vabbè non dico neanche quanti anni e… - LuciaZubi : Qualcuno mi sa dire di quanti anni #e-distribuzione può andare a ritroso nel dire al Servizio Elettrico Nazionale c… -