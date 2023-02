Quando una serie ti cambia la vita: le serie TV che ispirano (Di martedì 21 febbraio 2023) A volte una serie TV può cambiarci la vita: ci ispira, ci fa riflettere, ci conforta in un momento difficile spronandoci a tenere duro. I suoi personaggi ci parlano. Scopriamo insieme grazie a quali meccanismi di sceneggiatura. Sono centinaia, e spesso sono personali: ciascuno ritrova in una serie qualcosa che lo ispira, magari tanto da fargli capire ciò che gli serve in quel preciso momento della sua vita. Proprio come i libri e i film, anche le serie TV sono fonti d'ispirazione, e possono esserlo a prescindere dal genere: dalle sitcom agli horror, ciascuno può trovare uno stimolo a migliorarsi, uno spunto di riflessione che scioglie un nodo, un'idea che si applica al momento che si sta vivendo. A prescindere dal genere, dicevamo, ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 febbraio 2023) A volte unaTV puòrci la: ci ispira, ci fa riflettere, ci conforta in un momento difficile spronandoci a tenere duro. I suoi personaggi ci parlano. Scopriamo insieme grazie a quali meccanismi di sceneggiatura. Sono centinaia, e spesso sono personali: ciascuno ritrova in unaqualcosa che lo ispira, magari tanto da fargli capire ciò che gli serve in quel preciso momento della sua. Proprio come i libri e i film, anche leTV sono fonti d'ispirazione, e possono esserlo a prescindere dal genere: dalle sitcom agli horror, ciascuno può trovare uno stimolo a migliorarsi, uno spunto di riflessione che scioglie un nodo, un'idea che si applica al momento che si sta vivendo. A prescindere dal genere, dicevamo, ...

