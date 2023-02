Quando torna Arnautovic e quante partite salterà (Di martedì 21 febbraio 2023) . L’attaccante del Bologna dovrà restare fermo per almeno altre due settimane e tornare per metà marzo. Quando torna Arnautovic L’attaccante austriaco del Bologna deve restare ancora ai box. Arnautovic ha subìto un problema all’anca e mancare dal campo per almeno due settimane, che quindi salterà la sfida contro ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 febbraio 2023) . L’attaccante del Bologna dovrà restare fermo per almeno altre due settimane ere per metà marzo.L’attaccante austriaco del Bologna deve restare ancora ai box.ha subìto un problema all’anca e mancare dal campo per almeno due settimane, che quindila sfida contro ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davidemaggio : Stasera alle 23 in diretta Instagram vi dirò tutti (e quando dico tutti intendo TUTTI) i dettagli sulla questione ‘… - queIIame : @itsDrLaura ma poi si contraddice non appena fanno pace e lo vedi che torna sereno e felice quindi a sto punto non… - MassimoGrossi15 : @vfeltri Dillo alla sua amichetta #meloni cosa ha promesso a #zelensky,aerei? Sono favorevole ad armare #Ucraina ma… - ovettodepresso : @TTThesearch Kageyama ha abandonment issues quando Hinata va in brasile vanno in mega crisi e si lasciano hinata ha… - sblandazione : vi ricordate quando avevano discusso per non mi ricordo cosa e non si parlavano, stavano in giardino oriana si alza… -