Quando i grillini volevano creare la moneta anti-euro: Superbonus, tutto torna? (Di martedì 21 febbraio 2023) I soldi sono finiti? Che problema c'è, ne fabbrichiamo altri, no? In sintesi, è questo il ragionamento da sabato sera all'Oktoberfest che sta dietro alla creazione della gigantesca bolla da 110 miliardi del Superbonus. Negli ultimi tre giorni, infatti, abbiamo spesso sentito ripetere che l'esplosione del provvedimento è dovuta soprattutto agli errori di scrittura della legge, il che è sicuramente vero per alcune questioni, ma c'è di più. I Cinquestelle hanno lavorato dall'inizio perché i famosi crediti fiscali si trasformassero in una sorta di moneta fiscale, che potesse circolare liberamente e che restituisse all'Italia una sorta di autonomia dall'euro. E la cosa curiosa è che tutto ciò è avvenuto con l'avallo del Partito Democratico e anche del Terzo Polo. A confessarlo con un certo ...

