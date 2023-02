Qatargate: perquisizioni a Roma in ong 'No peace without justice' (2) (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) - 'No peace without justice' è un'associazione internazionale senza fini di lucro fondata da Emma Bonino e nata nel 1993 da una campagna del Partito Radicale Transnazionale "che lavora per la protezione e la promozione dei diritti umani, della democrazia, dello stato di diritto e della giustizia internazionale", si legge nel sito. Associazione di cui risulta segretario generale provvisoriamente autosospeso (dal 12 dicembre 2022) Niccolò Figà-Talamanca, proprio per il suo coinvolgimento nell'inchiesta su una presunta corruzione all'interno del Parlamento europeo. L'attività di oggi si lega alla richiesta di investigazione europea dello scorso 11 dicembre e viene svolta oltre che da finanzieri milanesi, anche da un gruppo di investigatori di Bruxelles, insieme al procuratore federale Raphael Malagnini, che già aveva fatto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) - 'No' è un'associazione internazionale senza fini di lucro fondata da Emma Bonino e nata nel 1993 da una campagna del Partito Radicale Transnazionale "che lavora per la protezione e la promozione dei diritti umani, della democrazia, dello stato di diritto e della giustizia internazionale", si legge nel sito. Associazione di cui risulta segretario generale provvisoriamente autosospeso (dal 12 dicembre 2022) Niccolò Figà-Talamanca, proprio per il suo coinvolgimento nell'inchiesta su una presunta corruzione all'interno del Parlamento europeo. L'attività di oggi si lega alla richiesta di investigazione europea dello scorso 11 dicembre e viene svolta oltre che da finanzieri milanesi, anche da un gruppo di investigatori di Bruxelles, insieme al procuratore federale Raphael Malagnini, che già aveva fatto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Radio1Rai : ??#Qatargate Perquisizioni nella sede di 'No Peace Without Justice', di cui è segretario generale Niccolò Figà-Talam… - PCovili : RT @rep_milano: Qatargate, nuove perquisizioni: la Gdf e gli investigatori belgi nella sede di No peace without justice - rep_milano : Qatargate, nuove perquisizioni: la Gdf e gli investigatori belgi nella sede di No peace without justice -