Putin può essere processato? Sì, per il crimine di aggressione contro l’Ucraina (Di martedì 21 febbraio 2023) Cresce il consenso internazionale per un tribunale speciale che giudichi il crimine di aggressione da parte del presidente russo. Philippe Sands, il giurista che un anno fa lanciò l’idea, spiega come potrebbe essere messa in piedi questa corte ad hoc Leggi su corriere (Di martedì 21 febbraio 2023) Cresce il consenso internazionale per un tribunale speciale che giudichi ildida parte del presidente russo. Philippe Sands, il giurista che un anno fa lanciò l’idea, spiega come potrebbemessa in piedi questa corte ad hoc

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mentecritica : La percezione dell'entità del male che l'ambizione di putin può infliggere all'Europa e al mondo è palesemente sott… - msgelmini : Due missili hanno violato lo spazio aereo della #Moldavia. L’Occidente non può abbassare la guarda. Chi avanza dubb… - ficorbe : @repubblica Senza giornalismo Russo libero Putin può dire tutto quello che gli passa per la mente tanto chi lo contesta vola dalla finestra - BavuttiRoberta : RT @FmMosca: DISCORSO DI #Putin Chi fosse interesssato può seguirlo in diretta qua (Grazie Valy - chat Telegram) - mariocavallaro : Fase teologico reazionaria del discorso di Putin in chiave anti occidentale. Certamente non può sfuggirgli la odios… -