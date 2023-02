Putin: non stiamo combattendo contro il popolo ucraino (Di martedì 21 febbraio 2023) Il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto il suo discorso davanti ai parlamentari. Putin ha ribadito che ha deciso di dare il via all’operazione militare speciale per denazificare l’Ucraina. Ha poi accusato l’Occidente di essere il vero responsabile di quello che sta succedendo in Ucraina. Putin parla ai parlamentari Il presidente russo Vladimir Putin ha Leggi su periodicodaily (Di martedì 21 febbraio 2023) Il presidente russo Vladimirha tenuto il suo discorso davanti ai parlamentari.ha ribadito che ha deciso di dare il via all’operazione militare speciale per denazificare l’Ucraina. Ha poi accusato l’Occidente di essere il vero responsabile di quello che sta succedendo in Ucraina.parla ai parlamentari Il presidente russo Vladimirha

