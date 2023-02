Putin, l'ultimo attacco all'Occidente: "Abusi e pedofilia sono la norma" | VIDEO (Di martedì 21 febbraio 2023) In Occidente "Abusi sui minori e pedofilia sono considerati la norma". Il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso ai parlamentari dell'Assemblea Federale alla Gostiny Dvor a Mosca continua ad attaccare i Paesi occidentali. Putin ha condannato "l'immoralità" dell'Occidente dove il clero è "persino costretto a benedire i matrimoni dello stesso sesso". Secondo il presidente russo, l'Occidente "contribuisce solo alla distruzione della famiglia, della cultura e dell'identità nazionale". Nel suo discorso Putin è tornato a giustificare l'invasione dell'Ucraina ("costretti a realizzare l'operazione militare speciale per eliminare la minaccia neonazista") e a parlare delle armi atomiche: "Non useremo per primi le armi ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 febbraio 2023) Insui minori econsiderati la". Il presidente russo Vladimirnel suo discorso ai parlamentari dell'Assemblea Federale alla Gostiny Dvor a Mosca continua ad attaccare i Paesi occidentali.ha condannato "l'immoralità" dell'dove il clero è "persino costretto a benedire i matrimoni dello stesso sesso". Secondo il presidente russo, l'"contribuisce solo alla distruzione della famiglia, della cultura e dell'identità nazionale". Nel suo discorsoè tornato a giustificare l'invasione dell'Ucraina ("costretti a realizzare l'operazione militare speciale per eliminare la minaccia neonazista") e a parlare delle armi atomiche: "Non useremo per primi le armi ...

