“Putin è un dittatore”. Biden alza il livello di tensione: non vincerà mai (Di martedì 21 febbraio 2023) Joe Biden risponde a Vladimir Putin. Il presidente degli Usa ha parlato da Varsavia, dinanzi al Palazzo presidenziale, a tre giorni dal primo anniversario dell'inizio dell'invasione russa in Ucraina, nazione visitata per un colloquio in cui è stato ribadito il sostegno a Volodymyr Zelensky: “Un anno fa il mondo temeva la caduta di Kiev, ma Kiev resiste con forza e soprattutto continua a essere libera. Abbiamo difeso la democrazia, il diritto delle persone a vivere libere, continueremo a difendere questi valori a qualunque costo. Le democrazie del mondo sono diventate ancora più forti e gli autocrati si sono indeboliti. La Nato resterà unita, il nostro sostegno all'Ucraina continuerà. Gli autocrati - la bordata al numero uno della Russia - capiscono solo una parola, no, no, no. L'Ucraina non sarà mai una vittoria per la Russia. Sull'articolo 5 del ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 febbraio 2023) Joerisponde a Vladimir. Il presidente degli Usa ha parlato da Varsavia, dinanzi al Palazzo presidenziale, a tre giorni dal primo anniversario dell'inizio dell'invasione russa in Ucraina, nazione visitata per un colloquio in cui è stato ribadito il sostegno a Volodymyr Zelensky: “Un anno fa il mondo temeva la caduta di Kiev, ma Kiev resiste con forza e soprattutto continua a essere libera. Abbiamo difeso la democrazia, il diritto delle persone a vivere libere, continueremo a difendere questi valori a qualunque costo. Le democrazie del mondo sono diventate ancora più forti e gli autocrati si sono indeboliti. La Nato resterà unita, il nostro sostegno all'Ucraina continuerà. Gli autocrati - la bordata al numero uno della Russia - capiscono solo una parola, no, no, no. L'Ucraina non sarà mai una vittoria per la Russia. Sull'articolo 5 del ...

