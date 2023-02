Putin è stanco, come il suo discorso di oggi (Di martedì 21 febbraio 2023) Un discorso stanco, monotono e pieno di luoghi comuni reiterati. Con il triviale leit motiv di un’Ucraina da «denazificare» e un «regime» insediatosi a Kiev da abbattere a tutti i costi, da cui l’inevitabile «operazione speciale» lanciata «al solo scopo di proteggere la Russia», minacciata dall’Ucraina stessa e dalla Nato. Nel lungo e tedioso discorso tenuto dal presidente della Federazione Russa Vladimir Putin di fronte all’assemblea federale per l’annuale appuntamento sullo Stato della Nazione, emerge soltanto l’urgenza di segnalare al popolo russo come questo «appuntamento con la storia» cada «in un momento complicato per il nostro Paese, in un periodo di drastici cambiamenti nel nostro mondo». E che dunque, dall’esito della guerra, o meglio da quelli che lui chiama «eventi storici», dipenderà «il ... Leggi su panorama (Di martedì 21 febbraio 2023) Un, monotono e pieno di luoghi comuni reiterati. Con il triviale leit motiv di un’Ucraina da «denazificare» e un «regime» insediatosi a Kiev da abbattere a tutti i costi, da cui l’inevitabile «operazione speciale» lanciata «al solo scopo di proteggere la Russia», minacciata dall’Ucraina stessa e dalla Nato. Nel lungo e tediosotenuto dal presidente della Federazione Russa Vladimirdi fronte all’assemblea federale per l’annuale appuntamento sullo Stato della Nazione, emerge soltanto l’urgenza di segnalare al popolo russoquesto «appuntamento con la storia» cada «in un momento complicato per il nostro Paese, in un periodo di drastici cambiamenti nel nostro mondo». E che dunque, dall’esito della guerra, o meglio da quelli che lui chiama «eventi storici», dipenderà «il ...

