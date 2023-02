Putin e l’occasione persa del suo discorso di guerra. L’analisi di D’Anna (Di martedì 21 febbraio 2023) Incipit e conclusione da dialettica di Guerre Stellari, il discorso russo di Vladimir Putin all’Assemblea federale russa è durato 1 ora e 45 minuti. Con zelo tipico dei regimi, l’agenzia di stampa statale di Mosca, Ria Novosti, sottolinea che si tratta di uno dei discorsi più lunghi nel corso del quale Putin ha menzionato per ben 34 volte la parola Russia, citato l’Occidente 24 volte, l’Ucraina 19, Stati Uniti 11 e la Nato 10 volte. I parlamentari – precisa la Novosti – hanno applaudito 53 volte, di cui quattro alzandosi in piedi. La retorica ad effetto ha fatto da filo conduttore: “Parlo in un momento molto complesso e decisivo di cambiamenti radicali che definiranno il futuro del nostro Paese e popolo”, ha esordito Putin che dopo aver parlato della guerra, sempre scrupolosamente definita “operazione ... Leggi su formiche (Di martedì 21 febbraio 2023) Incipit e conclusione da dialettica di Guerre Stellari, ilrusso di Vladimirall’Assemblea federale russa è durato 1 ora e 45 minuti. Con zelo tipico dei regimi, l’agenzia di stampa statale di Mosca, Ria Novosti, sottolinea che si tratta di uno dei discorsi più lunghi nel corso del qualeha menzionato per ben 34 volte la parola Russia, citato l’Occidente 24 volte, l’Ucraina 19, Stati Uniti 11 e la Nato 10 volte. I parlamentari – precisa la Novosti – hanno applaudito 53 volte, di cui quattro alzandosi in piedi. La retorica ad effetto ha fatto da filo conduttore: “Parlo in un momento molto complesso e decisivo di cambiamenti radicali che definiranno il futuro del nostro Paese e popolo”, ha esorditoche dopo aver parlato della, sempre scrupolosamente definita “operazione ...

