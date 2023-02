Putin contro l'Occidente: 'La pedofilia è la norma, puniremo chi ci minaccia' (Di martedì 21 febbraio 2023) Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che è necessario proteggere i bambini russi dagli attacchi mediatici dall'Occidente, dall'ideologia del degrado e della degenerazione. "Siamo obbligati ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 21 febbraio 2023) Il presidente russo Vladimirha affermato che è necessario proteggere i bambini russi dagli attacchi mediatici dall', dall'ideologia del degrado e della degenerazione. "Siamo obbligati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : #Putin contro #Usa: 'Intero Pianeta costellato di loro basi. L'Occidente ha preparato #Kiev ad una grande guerra' - MarcoFattorini : Il capolavoro di Putin: pensava di prendere Kyiv in pochi giorni, invece è riuscito a unire l’Occidente contro l’in… - lauraboldrini : Il discorso di #Putin è un concentrato di aggressività nazionalista e di invettive omofobe contro il “degrado dell’… - ILVATE80 : @FabioInnocent10 @ravel80262268 Ma così facendo passerebbe come quella che ha portato il mondo nella guerra nuclear… - AndreaDx4 : @Sarasia06 @SoniaLaVera @rusembitaly Hai bisogno delle dichiarazioni di Putin per accorgerti della decadenza dell'o… -