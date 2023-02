Putin, 'continueremo sistematicamente l'operazione speciale' (Di martedì 21 febbraio 2023) Vladimir Putin assicura che la Russia continuerà "sistematicamente" l'offensiva in Ucraina e "raggiungerà i suoi obiettivi". Nel suo discorso davanti al Parlamento russo, il giorno dopo la visita di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 febbraio 2023) Vladimirassicura che la Russia continuerà "" l'offensiva in Ucraina e "raggiungerà i suoi obiettivi". Nel suo discorso davanti al Parlamento russo, il giorno dopo la visita di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... domenicogramaz1 : Continueremo questa guerra in modo sistematico in Ucraina.. Vuole distruggere la Russia oltre che l'ucraina Vecchio infame #Putin - messaggidivita : RT @ravel80262268: Continueremo a lavorare insieme ai partner su un sistema sicuro di accordi internazionali, indipendente dal dollaro e da… - Ilconservator : RT @ravel80262268: Continueremo a lavorare insieme ai partner su un sistema sicuro di accordi internazionali, indipendente dal dollaro e da… - Ucrainarussia : «Il PIL russo nel 2022 è diminuito del 2,1%, questi sono gli ultimi dati. Vorrei ricordarvi che secondo le previsio… - estero24hnews : #NEW «Il PIL russo nel 2022 è diminuito del 2,1%, questi sono gli ultimi dati. Vorrei ricordarvi che secondo le pre… -