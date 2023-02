Putin aveva “torto marcio”. Rimangiatevi gli “Sleepy Joe” e la lagna sul declino occidentale (Di martedì 21 febbraio 2023) Milano. Arrivando a Kyiv la mattina del trecentosessantunesimo giorno dall’attacco russo all’Ucraina, Joe Biden, il presidente americano più sottovalutato di sempre, ha de... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di martedì 21 febbraio 2023) Milano. Arrivando a Kyiv la mattina del trecentosessantunesimo giorno dall’attacco russo all’Ucraina, Joe Biden, il presidente americano più sottovalutato di sempre, ha de... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

