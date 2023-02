Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giovannitundo : Tra un po' #Putin annuncia il RdC, il superbonus edilizio al 220%, lo sbarco su Marte e il ritorno di Jim Morrison,… - askanews_ita : Biden a Kiev annuncia nuovi aiuti. Dal Congresso Usa chiedono più controlli - Ventura_Stefano : Biden a sorpresa a Kiev: “Putin pensava che l’Occidente fosse diviso ma si sbagliava” - claudia35118363 : @Trollstoy88 look wats cooking here-L’arrivo a sorpresa dell’inquilino della Casa bianca nella capitale ucraina: “P… - BugieAllaRovesc : @Scilla81757276 Altro esempio: Putin disse:'solo i paesi sovrani avranno un'economia fiorente'. Poi drago fa il gir… -

Vladimirha tenuto un lungo discorso davanti all'Assemblea Federale a Mosca in occasione del primo anniversario dell'invasione russa ...Nel discorso sullo stato dell'Unione Biden gioca la carta della speranza Biden: carri ... Dall'altra parte Vladimirterrà il suo discorso sullo stato della nazione all'Assemblea federale ...

Putin annuncia nuovi reclutamenti: "Un milione e mezzo di soldati per l'esercito russo" Today.it

Il discorso di Putin: “Hanno iniziato loro la guerra, l'Occidente vuole ... La Stampa

Putin contro l'Occidente: "La pedofilia è la norma, puniremo chi ci minaccia". Gli Usa: &quo Gazzetta del Sud

Ucraina ultime notizie. Macron vuole sconfitta Russia ma senza schiacciarla Il Sole 24 ORE

Monaco, G7: decisi a sostenere l'Ucraina, anche militarmente RaiNews

Vladimir Putin ha tenuto un lungo discorso davanti all'Assemblea Federale a Mosca in occasione del primo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina ..."Putin pensava di poter avere la meglio su di noi ma si sbagliava ... "Non so se aveva cose concrete da annunciare, ma certamente aumenterà l'impegno degli Usa per i combattenti ucraini", dice. "E' un ...