Putin annuncia l'uscita della Russia dal trattato sulla riduzione delle testate nucleari (Di martedì 21 febbraio 2023) La solita propaganda, il revisionismo storico, i dati truccati a uso e consumo domestico. Quasi due ore di discorso alla nazione, di fronte all'Assemblea federale, poi un fuoco d'artificio finale. Vladimir Putin accusa la Nato di averlo messo davanti a un «ultimatum», accusa i leader di Francia e Regno Unito di armarsi contro la Russia. «Dicono di volerci infliggere una sconfitta strategica». Il presidente annuncia quindi di voler sospendere la partecipazione di Mosca all'ultimo trattato contro la proliferazione delle testate nucleari, il New Start sottoscritto nel 2010 con gli Stati Uniti. «Ovviamente non colpiremo per primi – conclude –, ma nessuno deve avere l'illusione che la parità strategica globale possa essere distrutta». Oltre a fissare un limite – ridotto – ...

