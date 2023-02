Putin alla Duma ripete il folle copione: “L’Occidente vuole annientarci, colpiremo lontano” (Di martedì 21 febbraio 2023) Nessuna sorpresa: il discorso di Vladimir Putin alla Duma ha rispettato il folle copione che il presidente russo va ripetendo da una anno. Il discorso integrale di Putin alla Duma (dalla Tass) Mosca “continuera’ sistematicamente l’operazione speciale” in Ucraina. Così Putin alla Duma ribadendo la versione del Cremlino secondo cui “la guerra è stata iniziata dalL’Occidente”. “Voglio ripeterlo, loro hanno iniziato la guerra e noi abbiamo usato la forza per fermarla”, ha detto all’Assemblea federale. Come negli anni ’30 in Germania, “L’Occidente sta aprendo la strada al nazismo in Ucraina” e “non gli interessa niente, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 febbraio 2023) Nessuna sorpresa: il discorso di Vladimirha rispettato ilche il presidente russo vando da una anno. Il discorso integrale di(dTass) Mosca “continuera’ sistematicamente l’operazione speciale” in Ucraina. Cosìribadendo la versione del Cremlino secondo cui “la guerra è stata iniziata dal”. “Vogliorlo, loro hanno iniziato la guerra e noi abbiamo usato la forza per fermarla”, ha detto all’Assemblea federale. Come negli anni ’30 in Germania, “sta aprendo la strada al nazismo in Ucraina” e “non gli interessa niente, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : #20febbraio oggi a #Roma (con Marino Sinibaldi) c’è Vera la figlia di Anna Politkovskaya. Se solo i politicanti ita… - sandrogozi : Un anno di guerra, un’aggressione sanguinaria e un attacco alla democrazia. Messaggio a #Putin: l’#Ucraina non è s… - Ettore_Rosato : Alla fine di febbraio di un anno fa sembrava che #Kiev sarebbe stata in poche ore invasa dalla forza travolgente de… - archimedix73 : giusto epr chiarire a qualche coglione bannatore putin non ha dichiarato guerra alla ue ed agli usa ma ha solo dife… - Gina76280162 : RT @ilmondoeditutti: ??Messaggio di Putin: l'Occidente stava preparando l'Ucraina alla guerra. Nelle accademie e nelle scuole occidentali v… -