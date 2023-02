Putin accusa l’Occidente e lancia nuova sfida nucleare su Start

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 21 febbraio 2023) Il presidente russo Vladimirattribuisce all'Occidente la colpa del conflitto in Ucraina e affila unaminaccia: "a questo proposito, sono costretto ad annunciare oggi che la Russia sospende la sua partecipazione al trattato sulle armi strategiche offensive". L'annuncio, il più pesante della giornata, è contenuto nel messaggio all'Assemblea federale - in pratica alla nazione - cheha tenuto oggi. Mosca sospenderà la sua partecipazione al trattato New, con gli Stati Uniti, erede del primoe l'unico per la limitazione degli arsenali nucleari strategici da entrambe le parti: il documento era stato firmato a Praga nel 2010, era entrato in vigore l'anno successivo ed era stato prorogato nel 2021 per altri cinque anni subito dopo l'insediamento del ...