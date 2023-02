“Purtroppo è lei”. Ritrovata morta la 45enne mamma scomparsa da quasi un mese (Di martedì 21 febbraio 2023) Per quasi un mese tutta la sua famiglia ha sperato nel suo ritrovamento, ma la notizia più brutta è arrivata nelle scorse ore. Dopo essere sparita nel nulla 24 giorni fa, le ricerche hanno avuto l’epilogo che nessuno voleva nemmeno lontanamente immaginare. Nicola Bulley è morta e dunque non c’è stato affatto il lieto fine, che tutti si auguravano. La sua scomparsa aveva allarmato tutti, che si erano messi a caccia della donna, che aveva 45 anni. Ci sono ovviamente ancora punti oscuri sulla vicenda. La storia della sparizione di Nicola Bulley, ora trovata morta, ha lasciato tutti senza parole. Ora la sua famiglia è letteralmente distrutta dalla notizia, comunicata dalle forze dell’ordine. Proprio la polizia era finita nel mirino della gente perché accusata di non aver condotto nel migliore dei modi ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 febbraio 2023) Peruntutta la sua famiglia ha sperato nel suo ritrovamento, ma la notizia più brutta è arrivata nelle scorse ore. Dopo essere sparita nel nulla 24 giorni fa, le ricerche hanno avuto l’epilogo che nessuno voleva nemmeno lontanamente immaginare. Nicola Bulley èe dunque non c’è stato affatto il lieto fine, che tutti si auguravano. La suaaveva allarmato tutti, che si erano messi a caccia della donna, che aveva 45 anni. Ci sono ovviamente ancora punti oscuri sulla vicenda. La storia della sparizione di Nicola Bulley, ora trovata, ha lasciato tutti senza parole. Ora la sua famiglia è letteralmente distrutta dalla notizia, comunicata dalle forze dell’ordine. Proprio la polizia era finita nel mirino della gente perché accusata di non aver condotto nel migliore dei modi ...

