Psg | Galtier resta in bilico Da Zidane a Motta | i nomi per un cambio in corsa

E' stata una boccata di ossigeno, ma Christophe, nonostante la vittoria all'ultimo respiro di domenica sul Lilla (4 - 3), rischia sempre di ...si gioca di nuovo il futuro sulla panchina del. ...A questo va aggiunto un campionato non proprio esaltante eche sembra in bilico, con Tuchel clamorosa pista per il ritorno. Messi via dal: Al - Hilal, City e non soloIn tutto questo si ...

Non è bastato il successo sul Lilla di domenica a riportare il sereno: la situazione è ancora tesa. Zizou è il grande sogno per il futuro, ma la tifoseria invoca il ritorno di Thiago Motta, considerat ...E poi la novità Psg visto che Galtier sembra avere i mesi contati. Insomma, le alternative non mancherebbero, e forse anche per questo Mourinho ha fretta di avere una risposta dalla Roma.