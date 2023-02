Provvedimento contro i vipponi, Signorini: “Siete un pessimo esempio, io stesso cambio canale” (Di martedì 21 febbraio 2023) Nella casa del “Grande Fratello Vip” il clima è pesantissimo. La presenza degli ex ha reso l’atmosfera ancora più incandescente. Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di martedì 21 febbraio 2023) Nella casa del “Grande Fratello Vip” il clima è pesantissimo. La presenza degli ex ha reso l’atmosfera ancora più incandescente. Perizona Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EleonoraEvi : Un mix di incostituzionalità, disumanità e cinismo. Il #decretoONG ha un unico scopo: criminalizzare chi salva vit… - ArmandaGelsomin : RT @EleTatai: Vogliamo provvedimenti seri, solo contro i furbetti che disubbidiscono al provvedimento! Continuano a non essere rispettosi s… - Neli85Neli : RT @EleTatai: Vogliamo provvedimenti seri, solo contro i furbetti che disubbidiscono al provvedimento! Continuano a non essere rispettosi s… - brekbia : RT @EleTatai: Vogliamo provvedimenti seri, solo contro i furbetti che disubbidiscono al provvedimento! Continuano a non essere rispettosi s… - WTF33175532 : RT @EleTatai: Vogliamo provvedimenti seri, solo contro i furbetti che disubbidiscono al provvedimento! Continuano a non essere rispettosi s… -