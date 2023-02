Profumi reali | la nuova coppia di Dolce&Gabbana

Leggi su amica

(Di martedì 21 febbraio 2023) Per molto tempo le fragranze sono state un affare da re e regine. Si dice che Cleopatra lasciasse la scia profumando le vele delle sue navi con un’essenza a base di mirra. Fu, però, l’italiana Caterina de’ Medici a inaugurare la profumeria moderna portando le sue miscele olfattive alla corte di Francia. Ancora oggi non c’è testa coronata che non ceda al fascino di un jus prezioso e, perché no, talvolta anche personalizzato. Il marchio londinese Floris, per esempio, ha creato un profumo su misura per le nozze dei Duchi di Sussex. Anche se la royal family più chiacchierata di sempre non sembra affatto disdegnare le marche francesi. Nel suo libro Spare, il principe Harry ricorda che, quando era piccolo, suo padre Carlo era solito profumarsi con Eau Sauvage di Dior. La madre, Diana, con First di Van Cleef & Arpels.: arrivano K&Q by ...