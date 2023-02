“Problemi in vista per colpa di Zelensky”. Padellaro punta il dito sul presidente (Di martedì 21 febbraio 2023) “È stato un episodio imbarazzante il durissimo attacco di Volodymyr Zelensky a Silvio Berlusconi davanti a Giorgia Meloni?”. Il quesito viene posto da Lilli Gruber, conduttrice del talk show di La7 Otto e mezzo, ad Antonio Padellaro, giornalista de Il Fatto Quotidiano, nel corso della puntata del 21 febbraio: “Non è un leader marginalizzato, tutt'altro. Non sarà stato un ceffone a Meloni, ma le parole di Zelensky l'hanno messa in profondo imbarazzo, uno si chiede anche perché visto che il presidente del Consiglio italiano era a Kiev, dando un appoggio straordinario e senza condizioni. È arrivata carica di doni militari e tu Zelensky, invece di aggirare diplomaticamente il tema, prendi di petto la questione Berlusconi, creando un problema interno alla maggioranza. Quando Berlusconi ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 febbraio 2023) “È stato un episodio imbarazzante il durissimo attacco di Volodymyra Silvio Berlusconi davanti a Giorgia Meloni?”. Il quesito viene posto da Lilli Gruber, conduttrice del talk show di La7 Otto e mezzo, ad Antonio, giornalista de Il Fatto Quotidiano, nel corso dellata del 21 febbraio: “Non è un leader marginalizzato, tutt'altro. Non sarà stato un ceffone a Meloni, ma le parole dil'hanno messa in profondo imbarazzo, uno si chiede anche perché visto che ildel Consiglio italiano era a Kiev, dando un appoggio straordinario e senza condizioni. È arrivata carica di doni militari e tu, invece di aggirare diplomaticamente il tema, prendi di petto la questione Berlusconi, creando un problema interno alla maggioranza. Quando Berlusconi ...

