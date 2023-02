Primarie PD, ultimi sondaggi: è sfida vera fra Schlein e Bonaccini (Di martedì 21 febbraio 2023) La sfida per le Primarie del PD si terrà domenica 26 febbraio e vedrà contrapposti Stefano Bonaccini e Elly Schlein nella corsa al ruolo di nuovo segretario nazionale. Gli ultimi sondaggi danno Bonaccini favorito, ma Schlein assolutamente in grado di batterlo. La competizione è aperta e non manca tensione fra gli iscritti e i militanti. Sono dunque il presidente dell’Emilia-Romagna e la neo deputata, già vice di Bonaccini, i due candidati emersi dopo il voto nei circoli. Fra gli iscritti il governatore ha ottenuto il 52,8% mentre la deputata il 34,8%. Staccati nettamente gli altri due aspiranti: il dirigente di lungo corso Gianni Cuperlo e la ex ministra Paola De Micheli. Stefano Bonaccini ed Elly ... Leggi su velvetmag (Di martedì 21 febbraio 2023) Laper ledel PD si terrà domenica 26 febbraio e vedrà contrapposti Stefanoe Ellynella corsa al ruolo di nuovo segretario nazionale. Glidannofavorito, maassolutamente in grado di batterlo. La competizione è aperta e non manca tensione fra gli iscritti e i militanti. Sono dunque il presidente dell’Emilia-Romagna e la neo deputata, già vice di, i due candidati emersi dopo il voto nei circoli. Fra gli iscritti il governatore ha ottenuto il 52,8% mentre la deputata il 34,8%. Staccati nettamente gli altri due aspiranti: il dirigente di lungo corso Gianni Cuperlo e la ex ministra Paola De Micheli. Stefanoed Elly ...

