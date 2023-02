Primarie Pd, rissa sfiorata e denunce: il caso che imbarazza Schlein (Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo il caso delle tessere gonfiate e i veleni incrociati non smette di sorprendere lo scontro tra i sostenitori di Stefano Bonaccini ed Elly Schlein nelle Primarie del Pd. Il fronte più caldo è sempre quello della Campania da cui emerge un caso clamoroso che potrebbe finire in Procura vista la minaccia di denunce. Al congresso degli iscritti del Partito democratico a Gragnano, paese della provincia di Napoli, si è sfiorata la rissa e un deputato è finito in una stanza al buio. A distanza di diversi giorni dall'accaduto, le minacce di denunciare il tutto all'autorità giudiziaria. Secondo quanto riporta Adnkronos, alla riunione, che in mancanza di un circolo si è svolta in un immobile messo a disposizione dal padre del consigliere comunale di Gragnano Antonio ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo ildelle tessere gonfiate e i veleni incrociati non smette di sorprendere lo scontro tra i sostenitori di Stefano Bonaccini ed Ellynelledel Pd. Il fronte più caldo è sempre quello della Campania da cui emerge unclamoroso che potrebbe finire in Procura vista la minaccia di. Al congresso degli iscritti del Partito democratico a Gragnano, paese della provincia di Napoli, si èlae un deputato è finito in una stanza al buio. A distanza di diversi giorni dall'accaduto, le minacce di denunciare il tutto all'autorità giudiziaria. Secondo quanto riporta Adnkronos, alla riunione, che in mancanza di un circolo si è svolta in un immobile messo a disposizione dal padre del consigliere comunale di Gragnano Antonio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : #Primarie #Pd, rissa sfiorata e voto in chiesa. Il caso che imbarazza Elly #Schlein #21febbraio #iltempoquotidiano… - AnnaAntobetta : RT @ilgiornale: Tenuto al buio e al freddo per una ventina di minuti. 'Un fatto gravissimo', ha denunciato il deputato #Pd Marco Sarracino… - EnricoFaraboll1 : ?? Rissa choc nel PD, è successo poco fa. Orrore contro il deputato: 'L'hanno b...?? - 73deva73 : Il dem chiuso in una stanza al buio e il voto in chiesa: le folli primarie Pd - - ilgiornale : Tenuto al buio e al freddo per una ventina di minuti. 'Un fatto gravissimo', ha denunciato il deputato #Pd Marco Sa… -