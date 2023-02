(Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo il duello televisivo tra Stefanoed Elly Schlein nella sfida per la segreteria del Partito Democratico, si potrebbe parlare di un duello anche digitale. Alle ore 20:36 di ieri 20 febbraio, l’esponente dei dem Emanuele Fiano pubblica undi uno dei due: «Serve un nuovo gruppo dirigente dopo le troppe sconfitte #Segretario #PD». Succede qualcosa di. Il testo risulta essere lo stesso presente in altri, tutti pubblicati a breve distanza l’uno dall’altro. A rendersene conto è stato il data analyst Alex Orlowski con un accusa ben precisa: «L’agenzia digital di #ha deciso di utilizare dei sockpuppets o forse “BOT” in suo supporto». Abbiamo contattato lo staff di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nonha_stata : - bizcommunityit : Primarie PD, lo strano caso dei tweet a sostegno di Bonaccini - LaLpnmrz : RT @DavidPuente: Primarie PD, lo strano caso dei tweet a sostegno di Bonaccini - informapirata : RT @DavidPuente: Primarie PD, lo strano caso dei tweet a sostegno di Bonaccini - CrazyItalianPol : RT @DavidPuente: Primarie PD, lo strano caso dei tweet a sostegno di Bonaccini -

Succede qualcosa di. Il testo risulta essere lo stesso presente in altri tweet, tutti ... e manipolare i numeri sui social fa scattare un campanello di allarme sulle regole delle"....vota per leaperte, per le elezioni di Zingaretti nel 2019 andarono a votare, in provincia, in quasi 12 mila persone. Quante saranno domenica Ne servirebbero tante per quel bisogno...

Primarie PD, lo strano caso dei tweet a sostegno di Bonaccini Open

Primarie Pd 2023: Stefano Bonaccini contro Elly Schlein. Today.it

Primarie, Lomuscio: "Votiamo Stefano Bonaccini per far ripartire il Pd" Dentro Magazine

La carica di Isbuscenskij del Pd pontino AlessioPorcu.it

Primarie e Pd tra comiche, gag e ipocrisia. www.ildomanid'italia.eu

Negli anni '90, per rappresentare al meglio il masochismo politico dell'Ulivo, fu addirittura inventato un neologismo, tafazzismo ...