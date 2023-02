Primarie Pd | la mia odissea per non votare | così si rischia il distacco definitivo dal partito

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 febbraio 2023) Aspettavo questo momento da moltissimo tempo. Perché finalmente quella per ledel Pd si configura come una lotta vera, che nel caso avesse l’esito che spero – la vittoria di Elly Schlein – potrebbe davvero cambiare profondamente il. Sono molto d’accordo con Schlein quando dice che le critiche di coloro che sostengono che dietro di lei ci siano “mummie” e persone che cercano di aggrapparsi alla sua figura per salvarsi siano critiche sessiste. E’ del tutto normale che ilsi divida, l’importante è che Schlein non si faccia cooptare. Ma non credo lo farà. La sua figura, le sue idee, il suo essere donna e bisessuale rappresenta di per sé già un cambiamento radicale, in un(e in un paese) profondamente maschilista e misogino. Schlein è letteralmente l’anti-Meloni e proprio di questa abbiamo ...