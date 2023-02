Primarie Pd, ecco come è andato il confronto tra Bonaccini e Schlein. Diritti, lavoro, tassa sulle rendite: analogie e differenze (Di martedì 21 febbraio 2023) Nessuno scontro aperto, ma toni che sembrano quasi da ticket. È stato un confronto garbato quello tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein negli studi di SkyTg24. Intento comune: cambiare la classe dirigente e portare ai gazebo più di un milione di persone. Ma da punti di partenza diversi. Il presidente dell’Emilia Romagna ha rivendicato le “esperienze amministrative, che gli sono servite tantissimo”. E ha garantito, in caso di vittoria, “l’unità del partito. L’obiettivo – ha detto – è riportare la sinistra al governo del Paese, ma solo perché avremo vinto le elezioni”. Schlein ha sottolineato la sua politica dal basso: “È tempo dell’umiltà e dell’ascolto. Le sfide cruciali sono la lotta alle diseguaglianze, alla precarietà, la questione climatica”. E poi un auspicio: “Spero di vincere”. Su una risposta le voci dei due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Nessuno scontro aperto, ma toni che sembrano quasi da ticket. È stato ungarbato quello tra Stefanoed Ellynegli studi di SkyTg24. Intento comune: cambiare la classe dirigente e portare ai gazebo più di un milione di persone. Ma da punti di partenza diversi. Il presidente dell’Emilia Romagna ha rivendicato le “esperienze amministrative, che gli sono servite tantissimo”. E ha garantito, in caso di vittoria, “l’unità del partito. L’obiettivo – ha detto – è riportare la sinistra al governo del Paese, ma solo perché avremo vinto le elezioni”.ha sottolineato la sua politica dal basso: “È tempo dell’umiltà e dell’ascolto. Le sfide cruciali sono la lotta alle diseguaglianze, alla precarietà, la questione climatica”. E poi un auspicio: “Spero di vincere”. Su una risposta le voci dei due ...

