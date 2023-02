Primarie Pd, che batosta: – 20% di votanti, partito lontanissimo dai problemi reali (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma 21 feb – Le ultime elezioni Primarie del Pd, oltre ad essere di una noia mortale, registrano dati sull’affluenza imbarazzanti per un partito, come quello del Nazareno, che da anni si vanta della sua partecipazione alle elezioni per il segretario. “Energia popolare” cita lo slogan dietro al probabile, prossimo segretario al Nazareno. Un’energia che, a giudicare dai dati di affluenza, è totalmente assente. Primarie Pd, noia e imbarazzo Qualche parola interessante in tanta retorica da parte del favorito numero uno, Stefano Bonaccini, solite manfrine inutili da parte della principale concorrente Elly Schlein. La noia che ne consegue non può essere descritta adeguatamente in questo pezzo. Tuttavia, che il tutto sia soporifero è evidente già dall’atteggiamento degli elettori. Qualcosa avevamo visto già con le prime votazioni, per giunta ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma 21 feb – Le ultime elezionidel Pd, oltre ad essere di una noia mortale, registrano dati sull’affluenza imbarazzanti per un, come quello del Nazareno, che da anni si vanta della sua partecipazione alle elezioni per il segretario. “Energia popolare” cita lo slogan dietro al probabile, prossimo segretario al Nazareno. Un’energia che, a giudicare dai dati di affluenza, è totalmente assente.Pd, noia e imbarazzo Qualche parola interessante in tanta retorica da parte del favorito numero uno, Stefano Bonaccini, solite manfrine inutili da parte della principale concorrente Elly Schlein. La noia che ne consegue non può essere descritta adeguatamente in questo pezzo. Tuttavia, che il tutto sia soporifero è evidente già dall’atteggiamento degli elettori. Qualcosa avevamo visto già con le prime votazioni, per giunta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Primarie PD, Elly #Schlein batte #Bonaccini sia a Milano che a Roma. @ultimora_pol - peppeprovenzano : Il Gov Meloni è il peggiore di sempre. Nel @pdnetwork c’è chi pensa di no? È il Gov delle disuguaglianze, come si… - sbonaccini : ?? Insieme per un Pd popolare che torni a vincere, l’avversario è la destra. La mia intervista a 360 gradi oggi a Lu… - mcrisparlato : @whilecromar La Schlein non si preoccupa della multinazionale che la vota alle primarie. Quindi le multinazionali… - 24Mattino : .@paolomieli: 'Più passa il tempo più non capisco le primarie del #PD. Dopo i circoli c'è il ballottaggio alle prim… -