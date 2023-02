Prezzo benzina e diesel in Italia, ancora ribassi per gasolio (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Mentre rimbalzano le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi, arrivano nuovi ribassi sul gasolio con Tamoil e Q8 che hanno tagliato di 2 centesimi, mentre IP lo riduce di 1 centesimo secondo le rilevazioni di Quotidiano Energia e Staffetta Quotidiana. Le medie dell’Osservatorio prezzi di benzina e diesel del ministero dello Sviluppo economico mostrano la verde self service a 1,864 euro/litro (invariato, compagnie 1,866, pompe bianche 1,859), gasolio a 1,840 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,844, pompe bianche 1,833). Il Gpl servito è a 0,808 euro/litro (invariato, compagnie 0,811, pompe bianche 0,804), mentre il metano servito a 1,936 euro/kg (-1, compagnie 1,935, pompe bianche 1,936), e il Gnl 1,785 euro/kg (-1, compagnie 1,815 euro/kg, pompe bianche 1,763 ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Mentre rimbalzano le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi, arrivano nuovisulcon Tamoil e Q8 che hanno tagliato di 2 centesimi, mentre IP lo riduce di 1 centesimo secondo le rilevazioni di Quotidiano Energia e Staffetta Quotidiana. Le medie dell’Osservatorio prezzi didel ministero dello Sviluppo economico mostrano la verde self service a 1,864 euro/litro (invariato, compagnie 1,866, pompe bianche 1,859),a 1,840 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,844, pompe bianche 1,833). Il Gpl servito è a 0,808 euro/litro (invariato, compagnie 0,811, pompe bianche 0,804), mentre il metano servito a 1,936 euro/kg (-1, compagnie 1,935, pompe bianche 1,936), e il Gnl 1,785 euro/kg (-1, compagnie 1,815 euro/kg, pompe bianche 1,763 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serracchiani : Per il governo Meloni oggi l'emergenza del Paese è mettere il bavaglio agli artisti di #sanremo23. Caro bollette? i… - francesco19610 : RT @MPSkino: Il caro benzina... Il ritorno delle accise... Lo sciopero dei benzinai... Soluzione?? IL CARTELLO DEL PREZZO MEDIO REGI… - vivereitalia : Prezzo benzina e diesel in Italia, ancora ribassi per gasolio - jgicierre : RT @MPSkino: Il caro benzina... Il ritorno delle accise... Lo sciopero dei benzinai... Soluzione?? IL CARTELLO DEL PREZZO MEDIO REGI… - News24_it : Prezzo benzina e diesel in Italia, ancora ribassi per gasolio -