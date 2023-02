Presunto problema con il display dei Samsung Galaxy S23 ma non c’è da preoccuparsi (Di martedì 21 febbraio 2023) C’è chi grida già ai primi problemi con il display dei Samsung Galaxy S23 ma prima di parlare di difetto di fabbricazione varrà la pena esaminare esattamente quanto messo in evidenza dai primi possessori dell’ammiraglia. Su Reddit e anche Twitter si moltiplicano le foto relativa ad una particolare sezione del dispositivo, ossia l’angolo in basso a destra dello schermo. Quest’ultimo appare sollevato, come a formare una sorta di bolla o rigonfiamento seppur minima (come visibile anche nell’immagine di apertura articolo). Niente panico tuttavia, non si tratta di un’anomalia effettiva, semmai di qualcosa pure presente in precedenti modelli del produttore. In effetti, la minima bolla presente sul Samsung Galaxy S23 non è per nulla una novità della serie lanciata nel corso del mese di febbraio. Qualcosa ... Leggi su optimagazine (Di martedì 21 febbraio 2023) C’è chi grida già ai primi problemi con ildeiS23 ma prima di parlare di difetto di fabbricazione varrà la pena esaminare esattamente quanto messo in evidenza dai primi possessori dell’ammiraglia. Su Reddit e anche Twitter si moltiplicano le foto relativa ad una particolare sezione del dispositivo, ossia l’angolo in basso a destra dello schermo. Quest’ultimo appare sollevato, come a formare una sorta di bolla o rigonfiamento seppur minima (come visibile anche nell’immagine di apertura articolo). Niente panico tuttavia, non si tratta di un’anomalia effettiva, semmai di qualcosa pure presente in precedenti modelli del produttore. In effetti, la minima bolla presente sulS23 non è per nulla una novità della serie lanciata nel corso del mese di febbraio. Qualcosa ...

