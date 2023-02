Preso pusher in flagranza: droga nascosta in due scatole di metallo (Di martedì 21 febbraio 2023) Preso pusher in flagranza, nascondeva la droga due scatole metalliche attaccate all’edicola con dei magneti. SorPreso mentre cedeva droga Preso pusher a in flagranza. Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante un servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza San Francesco a Capuana angolo via Cesare Rosaroll hanno notato in prossimità di un’edicola un uomo che, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa ad una persona. I due, alla loro vista, si sono dati alla fuga. I poliziotti hanno bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di due involucri contenenti circa 0,30 grammi di cocaina e 90 euro mentre l’acquirente è riuscito a far perdere le proprie ... Leggi su puntomagazine (Di martedì 21 febbraio 2023)in, nascondeva laduemetalliche attaccate all’edicola con dei magneti. Sormentre cedevaa in. Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante un servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza San Francesco a Capuana angolo via Cesare Rosaroll hanno notato in prossimità di un’edicola un uomo che, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa ad una persona. I due, alla loro vista, si sono dati alla fuga. I poliziotti hanno bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di due involucri contenenti circa 0,30 grammi di cocaina e 90 euro mentre l’acquirente è riuscito a far perdere le proprie ...

