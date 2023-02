Pres Empoli: «Il Bayern Monaco sta osservando Vicario» (Di martedì 21 febbraio 2023) Fabrizio Corsi, Presidente dell’Empoli, nell’intervista a Tmw ha rivelato anche un retroscena di mercato su Guglielmo Vicario, portiere che si sta dimostrando tra i migliori in Serie A e sarebbe finito addirittura nel mirino del Bayern Monaco: «Dal Bayern non è arrivato nessuno a bussare però sappiamo che da gennaio è un nome che hanno cominciato a prendere in esame. Non ci sono stati contatti. Questo ragazzo ci fa innamorare quando lo si vede in campo e ancora di più se ci si parla un quarto d’ora, bisogna proteggerlo da certi discorsi. Per lui e per noi sarà ancora più decisivo questo finale. Siamo a circa 60 partite dallo scorso anno, il giudizio ce lo siamo creato tutti. Manteniamo l’equilibrio». Il portiere dell’Empoli sarebbe finito nel mirino dei bavaresi ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 febbraio 2023) Fabrizio Corsi,idente dell’, nell’intervista a Tmw ha rivelato anche un retroscena di mercato su Guglielmo, portiere che si sta dimostrando tra i migliori in Serie A e sarebbe finito addirittura nel mirino del: «Dalnon è arrivato nessuno a bussare però sappiamo che da gennaio è un nome che hanno cominciato a prendere in esame. Non ci sono stati contatti. Questo ragazzo ci fa innamorare quando lo si vede in campo e ancora di più se ci si parla un quarto d’ora, bisogna proteggerlo da certi discorsi. Per lui e per noi sarà ancora più decisivo questo finale. Siamo a circa 60 partite dallo scorso anno, il giudizio ce lo siamo creato tutti. Manteniamo l’equilibrio». Il portiere dell’sarebbe finito nel mirino dei bavaresi ...

