Premier: Leeds ingaggia lo spagnolo Gracia, obiettivo salvezza (Di martedì 21 febbraio 2023) A due settimane dall'esonero di Jesse Marsch, il Leeds ha annunciato la nomina di Javi Gracia come nuovo allenatore. Il 52enne spagnolo, che aveva guidato il Watford alla finale di Fa Cup 2019, ha ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 21 febbraio 2023) A due settimane dall'esonero di Jesse Marsch, ilha annunciato la nomina di Javicome nuovo allenatore. Il 52enne, che aveva guidato il Watford alla finale di Fa Cup 2019, ha ...

