Precedenti Empoli-Napoli: i numeri del match del Castellani – VIDEO (Di martedì 21 febbraio 2023) Nel prossimo match del campionato di Serie A l’Empoli affronterà il Napoli allo stadio Castellani. Ecco i Precedenti della sfida Empoli-NapoliCon 28 punti, l’Empoli è a centroclassifica in una situazione di assoluta tranquillitàNell’ultima giornata la formazione di Zanetti ha sfiorato la vittoria nel derby con la Fiorentina, sfuggita solo a 5 minuti dal termine.Il Napoli viaggia a una media da record. Non è impensabile che possa dare l’assalto ai 102 punti raggiunti dalla Juve di Conte nel 2014.Anche nell’ultimo incontro con il Sassuolo sono andati in rete Kvaratskheila e Osimhen, 28 gol in due in campionato.Totale gare: 9 Vittorie Empoli: 4 Pareggi: 4 Vittorie Napoli: 1.Ultima vittoria ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Nel prossimodel campionato di Serie A l’affronterà ilallo stadio. Ecco idella sfidaCon 28 punti, l’è a centroclassifica in una situazione di assoluta tranquillitàNell’ultima giornata la formazione di Zanetti ha sfiorato la vittoria nel derby con la Fiorentina, sfuggita solo a 5 minuti dal termine.Ilviaggia a una media da record. Non è impensabile che possa dare l’assalto ai 102 punti raggiunti dalla Juve di Conte nel 2014.Anche nell’ultimo incontro con il Sassuolo sono andati in rete Kvaratskheila e Osimhen, 28 gol in due in campionato.Totale gare: 9 Vittorie: 4 Pareggi: 4 Vittorie: 1.Ultima vittoria ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : I precedenti di #EmpoliNapoli - EmpoliFC : Sfida numero 31 quella di oggi tra Fiorentina e Empoli con un bilancio, nei 17 precedenti al Franchi di 11 vittorie… - infoitsport : Vincenzo Italiano VS Zanetti ed Empoli, i precedenti incrociati - EmpoliFC : Il primo confronto nel 1986 in Coppa Italia, la prima in A l'anno successivo; le vittorie del 1997 e del 2017 fino… - EmpoliFC : Terzo confronto tecnico ufficiale fra Paolo Zanetti e Luca Gotti: nei 2 precedenti mister azzurro sempre sconfitto… -