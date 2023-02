Poste, nuovi contenuti digitali nella lingua dei segni (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Nell’ottica di promuovere l’integrazione e l’inclusione offrendo a tutti la possibilità di accedere e gestire gli strumenti digitali Poste Italiane presenta nella sezione ‘Educazione digitale’ del proprio sito, due videopodcast nella lingua Italiana dei segni (Lis) che illustrano i vantaggi tecnologici legati al mondo bancario tra cui come effettuare pagamenti digitali, controllare il conto corrente tramite app e sfruttare i numerosi vantaggi dell’open banking, contribuendo ad abbattere le barriere alla partecipazione del digitale. All’interno della sezione sono inoltre disponibili infografiche e giochi volti a far conoscere l’evoluzione tecnologica in corso ed aumentare la consapevolezza in rete. Il progetto di Educazione Digitale della Corporate ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Nell’ottica di promuovere l’integrazione e l’inclusione offrendo a tutti la possibilità di accedere e gestire gli strumentiItaliane presentasezione ‘Educazione digitale’ del proprio sito, due videopodcastItaliana dei(Lis) che illustrano i vantaggi tecnologici legati al mondo bancario tra cui come effettuare pagamenti, controllare il conto corrente tramite app e sfruttare i numerosi vantaggi dell’open banking, contribuendo ad abbattere le barriere alla partecipazione del digitale. All’interno della sezione sono inoltre disponibili infografiche e giochi volti a far conoscere l’evoluzione tecnologica in corso ed aumentare la consapevolezza in rete. Il progetto di Educazione Digitale della Corporate ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Da Poste educazione digitale per ridurre il digital divide: Nuovi contenuti digitali nella lingua italiana dei segni - fisco24_info : Poste, nuovi contenuti digitali nella lingua dei segni: (Adnkronos) - Nel sito arrivano due videopodcast nella Lis… - orvietonews : Nuovi orari per gli Uffici Postali di Largo Ravelli e Via Monte Peglia: Poste Italiane comunica che da martedì 21 f… - SanSeveroNews : Lo sportello postale amplia la propria offerta; a breve l’apertura della nuova struttura sanitaria CARLANTINO - Uff… - RE_dicuori : Ma le poste possono dedicarsi a fare bene quello che fanno invece di attivare nuovi business ?? Poste mobile, poste luce e gas …. -