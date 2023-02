Portogallo, così lo Stato compra le case abbandonate e vara una sorta di mutuo sociale (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma, 21 feb – Affitti e mutui alle stelle, come in molte altre nazioni europee. così il governo del Portogallo ha deciso di intervenire con una misura decisamente coraggiosa, presentando un pacchetto da 900 milioni di euro per le politiche abitative. Il piano prevede, tra le altre cose, anche l’acquisto diretto da parte dello Stato delle case abbandonate e mutui agevolati per le famiglie in difficoltà. Vediamolo nel dettaglio, perché per certi aspetti l’idea portoghese somiglia al mutuo sociale, storica proposta di legge avanzata in Italia da CasaPound e che mandò in tilt destra e sinistra, incapaci di coglierne i vantaggi. Prendere ora appunti dal Portogallo. In Portogallo lo Stato compra le ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma, 21 feb – Affitti e mutui alle stelle, come in molte altre nazioni europee.il governo delha deciso di intervenire con una misura decisamente coraggiosa, presentando un pacchetto da 900 milioni di euro per le politiche abitative. Il piano prevede, tra le altre cose, anche l’acquisto diretto da parte dellodellee mutui agevolati per le famiglie in difficoltà. Vediamolo nel dettaglio, perché per certi aspetti l’idea portoghese somiglia al, storica proposta di legge avanzata in Italia da CasaPound e che mandò in tilt destra e sinistra, incapaci di coglierne i vantaggi. Prendere ora appunti dal. Inlole ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Jan_eurofan : @___rkomi____ Anche secondo me, però il Portogallo è così pazzo ultimamente che voglio vedere cosa combinano live - Jan_eurofan : @___rkomi____ ????sì???????? Voglio aspettare UK, Loreen, Australia, Portogallo e Caucaso prima di parlare, ma sembra… - banana83029121 : @ggcripto @HannibalSmith74 30% Francia, Fino a 37% usa, Portogallo 28% (per professionals) ma vogliono mettere 28%… - PandemicaMente : @Gianluc17546252 @francelenzi non sarebbe stata la prima volta, non saremmo stati ne i primi ne gli ultimi, a far t… - rsimoni62 : @michelecarugi @ferrarailgrasso @ilfoglio_it Chissà perché ciò che sta facendo facendo la Sinistra in Spagna e Port… -