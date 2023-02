Porto, lo stato di forma in vista dell’Inter: ruolino di marcia perfetto (Di martedì 21 febbraio 2023) Si avvicina sempre di più la gara di UEFA Champions League in programma domani a San Siro tra Inter e Porto. Andiamo ad analizzare come arrivano alla partita gli uomini di Sergio Conceicao, reduci da un periodo di forma perfetto stato DI forma – Nelle ultime cinque gare disputate in due competizioni (campionato e Coppa nazionale), il Porto non ha perso un colpo. Addirittura, per risalire all’ultima “non vittoria” bisogna tornare al sette gennaio, quando arrivò un pareggio per 0-0 in trasferta contro il Casa Pia. Da allora solo successi. Come nelle ultime cinque partite, nelle quali il Porto ha messo a segno ben otto reti subendone soltanto una nella vittoria in trasferta (1-2) contro lo Sporting CP. Le altre quattro gare hanno visto un 1-0 al Rio Ave, uno 0-1 ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 febbraio 2023) Si avvicina sempre di più la gara di UEFA Champions League in programma domani a San Siro tra Inter e. Andiamo ad analizzare come arrivano alla partita gli uomini di Sergio Conceicao, reduci da un periodo diDI– Nelle ultime cinque gare disputate in due competizioni (campionato e Coppa nazionale), ilnon ha perso un colpo. Addirittura, per risalire all’ultima “non vittoria” bisogna tornare al sette gennaio, quando arrivò un pareggio per 0-0 in trasferta contro il Casa Pia. Da allora solo successi. Come nelle ultime cinque partite, nelle quali ilha messo a segno ben otto reti subendone soltanto una nella vittoria in trasferta (1-2) contro lo Sporting CP. Le altre quattro gare hanno visto un 1-0 al Rio Ave, uno 0-1 ...

