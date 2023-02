Portò la Coppa a Salerno. Addio ad Antonio Consiglio, campione di canottaggio (Di martedì 21 febbraio 2023) Salerno perde un altro dei suoi figli illustri. Antonio Consiglio è spirato il 20 febbraio 2023. Figura di spicco dello sport salernitano, era assurto agli onori della cronaca internazionale allorquando si laureò campione olimpico di canottaggio a Messico ’67. Fu, inoltre, campione italiano. Antonio Consiglio era conosciutissimo in città. Oltre al canottaggio, la sua passione era la pesca al tonno rosso nel Mediterraneo. Da molti era considerato un vero maestro in questa antica pratica. Giornata di lutto, questo martedì, per il rione Porto e, in maniera più diffusa, per l’intero centro storico.I funerali saranno officiati alle ore 16.30 nella chiesa della SS Annunziata di via Portacatena. Fonte foto: immagini gentilmente fornite da un ... Leggi su ladenuncia (Di martedì 21 febbraio 2023)perde un altro dei suoi figli illustri.è spirato il 20 febbraio 2023. Figura di spicco dello sport salernitano, era assurto agli onori della cronaca internazionale allorquando si laureòolimpico dia Messico ’67. Fu, inoltre,italiano.era conosciutissimo in città. Oltre al, la sua passione era la pesca al tonno rosso nel Mediterraneo. Da molti era considerato un vero maestro in questa antica pratica. Giornata di lutto, questo martedì, per il rione Porto e, in maniera più diffusa, per l’intero centro storico.I funerali saranno officiati alle ore 16.30 nella chiesa della SS Annunziata di via Portacatena. Fonte foto: immagini gentilmente fornite da un ...

