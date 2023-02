Porto, Conceiçao: «É sempre un’emozione tornare a San Siro» (Di martedì 21 febbraio 2023) Le parole di Conceiçao in conferenza stampa prima della sfida tra Inter e Porto negli ottavi di Champions League Il tecnico del Porto, Sergio Conceiçao, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita dei Portoghesi a San Siro contro l’Inter nell’andata degli ottavi di Champions League. Di seguito le sue parole. SFIDA A SAN Siro CON INZAGHI – «La sfida non è tra Inzaghi e Conceiçao, ma tra due squadre che hanno tanta storia. Mi fa piacere rivedere Simone, siamo stati insieme a Roma e abbiamo vinto dei titoli importanti. Adesso facciamo un altro lavoro, più impegnativo ma ugualmente appassionante. Mi aspetto una gara difficile, è una squadra con tanti giocatori di valore, un gioco chiaro e variabili interessanti». CONVOCATI – «Alcuni ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Le parole diin conferenza stampa prima della sfida tra Inter enegli ottavi di Champions League Il tecnico del, Sergio, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita deighesi a Sancontro l’Inter nell’andata degli ottavi di Champions League. Di seguito le sue parole. SFIDA A SANCON INZAGHI – «La sfida non è tra Inzaghi e, ma tra due squadre che hanno tanta storia. Mi fa piacere rivedere Simone, siamo stati insieme a Roma e abbiamo vinto dei titoli importanti. Adesso facciamo un altro lavoro, più impegnativo ma ugualmente appassionante. Mi aspetto una gara difficile, è una squadra con tanti giocatori di valore, un gioco chiaro e variabili interessanti». CONVOCATI – «Alcuni ...

