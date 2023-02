(Di martedì 21 febbraio 2023) Tentatol’altra notte adove una coppia di malviventi si è introdotta in uncon l’obiettivo di rubare…ilda uno dei mezzi meccanici presenti all’interno. A mettere inè stata però una pattuglia in transito della società di vigilanzaSat che notando i movimenti sospetti nell’area si è fermata per un controllo. E alla vista degli operatori i malviventi sono scappati via lasciando le taniche con ilsul posto. TentatonelIl tutto è successo nella notte tra sabato e domenica scorsi, quando erano da poco ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Pomezia, ladri di gasolio tentano il furto nel cantiere stradale sulla Pontina: messi in fuga da Angel Sat - CorriereCitta : Pomezia, colpo al panificio: con il piccone spaccano la vetrina, poi fuggono con il bottino (FOTO) -

Risparmio Casa nel mirino deiAltri due colpi, solo tentati, la notte del 18 gennaio fra Anzio e. In quel caso isono entrati in azione tra l'1:00 e le 2:30 in altrettanti negozi ...Le due tentate 'spaccate' tra Anzio eAltri due colpi, solo tentati, la notte del 18 gennaio fra Anzio e. In quel caso isono entrati in azione tra l'1:00 e le 2:30 in ...

Pomezia, ladri di gasolio tentano il furto nel cantiere stradale sulla Pontina: messi in fuga da Angel Sat Il Corriere della Città

Pomezia, blitz dei ladri al panificio chiuso e incasso rubato: indagini in corso Canale Dieci

Auto contro l'istituto di credito: la banda della 'spaccata' colpisce ancora RomaToday

La banda della spaccata è scatenata: ladri in fuga con la cassaforte dell'agenzia prestiti RomaToday

Rientra a casa e trova i ladri, fermati dopo una fuga sui tetti RomaToday

Tentato furto l’altra notte a Pomezia dove una coppia di malviventi si è introdotta in un cantiere stradale sulla Pontina con l’obiettivo di rubare…il gasolio da uno dei mezzi meccanici presenti all’i ...Tutto in meno di 9 minuti. Un colpo ben studiato, quello che sconosciuti malviventi hanno messo a segno nella mattinata di oggi, venerdì 17 febbraio, a Pomezia. I ladri hanno preso di mira il panifici ...