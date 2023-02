Polemiche nella casa del Grande Fratello Vip 7: Luca Onestini critica gli autori del reality show (Di martedì 21 febbraio 2023) Scoppia una forte discussione nella casa del Grande Fratello Vip 7 in seguito all’ultima puntata serale del 20 febbraio 2023, dove Luca Onestini, senza mezzi termini, ha sollevato il dito contro gli autori della settima edizione dello show condotto da Alfonso Signorini, in seguito agli episodi accaduti durante la diretta. L’ex tronista di Uomini e Donne ha messo in dubbio la decisione del conduttore di bacchettare alcuni concorrenti per i loro comportamenti inappropriati, mentre altri, come Nikita, sembrerebbero essere “favoriti” dagli autori. Vediamo però cos’è successo. GF Vip7, la sgridata di Alfonso Signorini Nel dettaglio, durante l’ultima puntata serale del GF Vip 7 trasmessa su Canale 5, Signorini ha ripreso i concorrenti per ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 21 febbraio 2023) Scoppia una forte discussionedelVip 7 in seguito all’ultima puntata serale del 20 febbraio 2023, dove, senza mezzi termini, ha sollevato il dito contro glidella settima edizione dellocondotto da Alfonso Signorini, in seguito agli episodi accaduti durante la diretta. L’ex tronista di Uomini e Donne ha messo in dubbio la decisione del conduttore di bacchettare alcuni concorrenti per i loro comportamenti inappropriati, mentre altri, come Nikita, sembrerebbero essere “favoriti” dagli. Vediamo però cos’è successo. GF Vip7, la sgridata di Alfonso Signorini Nel dettaglio, durante l’ultima puntata serale del GF Vip 7 trasmessa su Canale 5, Signorini ha ripreso i concorrenti per ...

