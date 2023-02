POCO C55 è ufficiale con ampio display, chipset Helio e un prezzo budget (Di martedì 21 febbraio 2023) POCO C55 è uno smartphone economico con display HD+ da 6,71 pollici. Ecco caratteristiche, disponibilità e prezzi del nuovo arrivato. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 21 febbraio 2023)C55 è uno smartphone economico conHD+ da 6,71 pollici. Ecco caratteristiche, disponibilità e prezzi del nuovo arrivato. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

