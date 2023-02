Pnrr, via libera definitivo dell’Ue al RePower: arrivano più fondi e si apre la fase di revisione dei piani. La scadenza resta il 2026 (Di martedì 21 febbraio 2023) Più flessibilità entro certo limiti e fermo restando un punto intoccabile: la scadenza del 2026. L’Ue, a due anni dalla sua entrata in vigore, avvia la fase due del Next Generation Ue partendo dal programma RePower, adottato in via definitiva dal Consiglio Affari Generali riunito a Bruxelles. Il capitolo aggiuntivo che ogni governo è chiamato ad inserire entro il 30 aprile nel suo Pnrr porterà più fondi e darà l’occasione per una revisione dei progetti, sebbene entro i paletti stabiliti dall’Europa. Fonti qualificate che gestiscono il dossier Recovery hanno parlato di “buon senso” nel quantificare i margini di flessibilità che potranno essere concessi. Trasferire un progetto dal Pnrr alla programmazione 2021-2027 della politica di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Più flessibilità entro certo limiti e fermondo un punto intoccabile: ladel. L’Ue, a due anni dalla sua entrata in vigore, avvia ladue del Next Generation Ue partendo dal programma, adottato in via definitiva dal Consiglio Affari Generali riunito a Bruxelles. Il capitolo aggiuntivo che ogni governo è chiamato ad inserire entro il 30 aprile nel suoporterà piùe darà l’occasione per unadei progetti, sebbene entro i paletti stabiliti dall’Europa. Fonti qualificate che gestiscono il dossier Recovery hanno parlato di “buon senso” nel quantificare i margini di flessibilità che potranno essere concessi. Trasferire un progetto dalalla programmazione 2021-2027 della politica di ...

