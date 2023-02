PNRR, pieno di tecnologie e non solo. Poi formare i docenti per innovare la didattica. INTERVISTE alla presentazione di DIDACTA 2023 (Di martedì 21 febbraio 2023) Si è svolta oggi al Ministero la presentazione della sesta edizione di DIDACTA che quest’anno si svolgerà a Firenze nel mese di Marzo. All’incontro, oltre al Ministro, erano presenti la Dirigente dell’istituto Indire (partner scientifico di DIDACTA), il Presidente della stessa fiera e Carmela Palumbo (Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 21 febbraio 2023) Si è svolta oggi al Ministero ladella sesta edizione diche quest’anno si svolgerà a Firenze nel mese di Marzo. All’incontro, oltre al Ministro, erano presenti la Dirigente dell’istituto Indire (partner scientifico di), il Presidente della stessa fiera e Carmela Palumbo (Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione). L'articolo .

