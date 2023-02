Pnrr, faro della Corte dei Conti su oltre 120 interventi in 3 anni: "Attenzione rinforzata" (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - Saranno oltre 120 gli interventi legati al Pnnr esaminati dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti entro i prossimi tre anni, con una media di 30 all'anno riferita al quadriennio 2022-2025. E' quanto evidenziato nell'edizione 2023 del Programma, approvato con Delibera 7 del 2023/G - relativo alle attività della Sezione centrale di controllo sulla gestione, in cui si conferma, per i prossimi anni, l'Attenzione della Corte dei Conti verso le misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e del correlato Piano Nazionale Complementare ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - Saranno120 glilegati al Pnnr esaminati dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Statodeientro i prossimi tre, con una media di 30 all'anno riferita al quadriennio 2022-2025. E' quanto evidenziato nell'edizione 2023 del Programma, approvato con Delibera 7 del 2023/G - relativo alle attivitàSezione centrale di controllo sulla gestione, in cui si conferma, per i prossimi, l'deiverso le misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza () e del correlato Piano Nazionale Complementare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Pnrr, faro della Corte dei Conti su oltre 120 interventi in 3 anni: 'Attenzione rinforzata' - TV7Benevento : Pnrr, faro della Corte dei Conti su oltre 120 interventi in 3 anni: 'Attenzione rinforzata' -… - italiaserait : Pnrr, faro della Corte dei Conti su oltre 120 interventi in 3 anni: “Attenzione rinforzata” - antobgl : RT @kokonews5: il Faro di democrazia in Medio Oriente. #Israele #Ucraina #Mosca #Germania #VonderLeyen #Francia #PNRR #Superbonus #Conte #B… - kokonews5 : il Faro di democrazia in Medio Oriente. #Israele #Ucraina #Mosca #Germania #VonderLeyen #Francia #PNRR #Superbonus… -