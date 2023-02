Plusvalenze | Andrea Abodi | “Bisogna fare tesoro delle esperienze”

Leggi su sportface

(Di martedì 21 febbraio 2023) “Sono stato a volte equivocato e non voglio parlare dei singoli. Mi è stata fatta una domanda e io ho datorisposte di sistema e sembrava che la risposta fosse su un solo club. Io mi occupo della salute del sistema, non da solo ma insieme ad altri soggetti. E come ho detto ieri mi auguro che il sistema nel suo complesso facciadegli ultimi anni. Non credo lo abbia fatto, abbiamo bisogno di recuperare la reputazione che è indispensabile per creare valore anche economico”. Queste le parole del ministro per lo Sport e i Giovani,, a Milano a margine della presentazione dello studio su “L’impatto economico dei Mondiali di Scherma Milano 2023” del Centro Ricerca Green Università Bocconi e Fondazione Invernizzi. “Quindi – ha aggiunto – mi auguro ...