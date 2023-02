Plusvalenze, Abodi: “Il calcio non ha imparato dalle esperienze passate” (Di martedì 21 febbraio 2023) Milano – “Mi auguro che il sistema nel suo complesso faccia tesoro delle esperienze degli ultimi anni. Non credo lo abbia fatto. Abbiamo bisogno di recuperare la reputazione che è indispensabile per creare valore anche economico”. Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine di un evento a Milano, rispondendo ai cronisti sul caso Plusvalenze nel mondo del calcio. “Mi auguro che le decisioni che verranno prese siano saggie, giuste ed equilibrate – conclude – e soprattutto si metta un punto e si vada a capo avendo fatto tesoro delle esperienze”. “Quello che sta succedendo non è la prima occasione di riflessione – aggiunge il ministro – ne abbiamo avute tante, potrei partire dal 2006 ma anche prima… evidentemente non abbiamo imparato e questo non riguarda un club ma ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 febbraio 2023) Milano – “Mi auguro che il sistema nel suo complesso faccia tesoro delledegli ultimi anni. Non credo lo abbia fatto. Abbiamo bisogno di recuperare la reputazione che è indispensabile per creare valore anche economico”. Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea, a margine di un evento a Milano, rispondendo ai cronisti sul casonel mondo del. “Mi auguro che le decisioni che verranno prese siano saggie, giuste ed equilibrate – conclude – e soprattutto si metta un punto e si vada a capo avendo fatto tesoro delle”. “Quello che sta succedendo non è la prima occasione di riflessione – aggiunge il ministro – ne abbiamo avute tante, potrei partire dal 2006 ma anche prima… evidentemente non abbiamoe questo non riguarda un club ma ...

