Più Europa | congresso a Roma per nuovo segretario | da venerdì a domenica

Roma, 21 feb. (Adnkronos) - 'Fatti di Libertà': questo il titolo del Terzo congresso Nazionale di +Europa, che si terrà a Roma da venerdì 24 febbraio a domenica 26 febbraio 2023, presso il Rome Life Hotel, in Via Palermo 10. Il congresso è chiamato ad eleggere le cariche di segretario, presidente e tesoriere e provvederà al rinnovo dell'Assemblea e della Direzione. Il congresso si aprirà venerdì 24 febbraio alle ore 15.30 con le relazioni del segretario uscente, del presidente uscente e del tesoriere uscente e si concluderà domenica pomeriggio con l'elezione delle nuove cariche.

